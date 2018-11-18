لايف HD مشاهدة مباراة Algeria اليوم بث مباشرمباراة الجزائر وتوجو .. مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر - كول كورة HD

يحل منتخب توجو ضيفا ثقيلا على نظيره الجزائري في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 18-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، والتي ستاقم يونيو المقبل، مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر بي ان سبورت اتش دي اليوم الأحد.

لايف HD مشاهدة مباراة Algeria اليوم بث مباشرمباراة الجزائر وتوجو .. مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر - كول كورة HD



يدخل المنتخب الجزائري مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المتصدر بنين، وخسر منتخب الجزائر مباراته الأخيرة أمام بنين بهدف نظيف، شاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وتوجو اليوم الأح في تصفيات إفريقيا.

لايف HD مشاهدة مباراة Algeria اليوم بث مباشرمباراة الجزائر وتوجو .. مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر - كول كورة HD



منتخب توجو يخطط للفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في الظفر بإحدي بطاقتي المجموعة والتأهل للنهائيات، ويحتل توجو المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

واستدعى جمال بلماضي 25 لاعبًا لمواجهة توجو في الخولة الخامسة للتفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وضمت القائمة في حراسة المرمى رايس مبولحي – مصطفى زغبة – عز الدين دوخة، فيما سيتكون خط الدفاع من، ألكسندر أوكيدجا – إلياس حساني – رامي بن سبعيني – رفيق حليش – مهدي تاهرات – جمال بن العمري – يوسف عطال – محمد فارس – بن طاهر مزيان، وجاء خط الوسط كالآتي، أيوب عبد اللاوي وسفير تايدر وآدم أوناس ومهدي زفان وسفيان فيغولي وأسامة شتا – ورياض محرز وإسماعيل بن ناصر –وياسين براهيمي وياسين بن زية، وسيستمر في قيادة خط الهجوم لمحابرو الصحراء كلًا من بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وإسلام سليماني .

لايف HD مشاهدة مباراة Algeria اليوم بث مباشرمباراة الجزائر وتوجو .. مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر - كول كورة HD



وتذاع مباراة الجزائر وتوجو في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.



لايف HD مشاهدة مباراة Algeria اليوم بث مباشرمباراة الجزائر وتوجو .. مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر - كول كورة HD

