سانتوس: رونالدو جزء من الفريق حتي في غيابه

أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، فيرناندو سانتوس، اليوم الأحد، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، يظل جزء من الفريق رغم غيابه في الفترة الأخيرة.





وترجع أخر مشاركة لرونالدو (33 عاماً) مع المنتخب البرتغالي إلى مونديال روسيا 2018، حينما ودع الفريق البطولة من دور الستة عشر.





وفي غياب رونالدو نجح منتخب البرتغال في التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز.





وقال سانتوس في مؤتمر صحافي: "لا يوجد شك في ذلك، كريستيانو رونالدو جزء من الفريق".





ويحمل رونالدو شارك قيادة المنتخب البرتغالي، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلاً للأهداف في تاريخ الفريق برصيد 85 هدفاً خلال 154 مباراة.



