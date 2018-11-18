رئيس الوفد يدعو الهيئة العليا للاجتماع الثلاثاء المُقبل
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:27 مإسلام شعراوي
قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة العليا للحزب المنتخبة في 9 نوفمبر 2018 لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 نوفمبر الساعة الثالثة عصرًا بمقر الحزب الرئيسي ببولس حنا.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال.
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