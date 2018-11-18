رئيس الوفد يدعو الهيئة العليا للاجتماع الثلاثاء المُقبل

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة العليا للحزب المنتخبة في 9 نوفمبر 2018 لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 نوفمبر الساعة الثالثة عصرًا بمقر الحزب الرئيسي ببولس حنا.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال.

