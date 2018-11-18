السيتي يتفوق على برشلونة في صفقة دي يونغ

أفادت تقارير صحافية إسبانية أن نادي نانشستر سيتي الإنجليزي يتفوق بخطوة واحدة حالياً على برشلونة، في سباق التعاقد مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي، فرينكي دي يونغ، قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأصبح النجم الهولندي مطمع العديد من كبار أندية أوروبا في الفترة الحالية، نظراً للمستويات الكبيرة التي يقدمها لاعب خط الوسط مع أياكس.





وقالت صحيفة آس الإسباني إن مانشستر سيتي بات قريباً جداً من ابرام اتفاق مبدأي مع أياكس، من أجل ضم دي يونغ الصيف المقبل، بعدما رفض النادي الهولندي بيعه بسوق الانتقالات الماضية.





وأشارت الصحيفة إلى أن أياكس وافق على بيع دي يونغ لمانشستر سيتي، مقابل 67 مليون يورو، سيدفعها "السيتيزنز" الصف المقبل.