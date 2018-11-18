التفاصيل الكاملة لأولى حلقات برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار" لـ أحمد حلمي على "MBC مصر" (صور)

حملت الحلقة الأولى من برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار" وهو الصيغة العربية من برنامج المواهب العالمي الشهير "Little Big Shots"، والذي يُعرض على "MBC مصر"، 6 مواهب ملفتة، أطل فيها صغار في السن من مختلف الدول العربية بمواهبهم الكبيرة، يجمعهم إيمان بموهبتهم الاستثنائية في الغناء والرقص والاستعراضات والفنون القتالية والرياضيّة، يظهرونها أمام مقدم البرنامج النجم أحمد حلمي وجمهور واسع يتفاعل معهم في الاستديو وعلى الشاشة، دون الخضوع لاختبارات وتقييمات من لجان التحكيم.

بدأت الحلقة مع تارا الخوري من الأردن ابنة الست سنوات، التي تجيد العزف على البيانو، وبعدما أهدت الطفلة أحمد حلمي الحطّة الأردنية، قدمت معزوفة على البيانو، ثم عزفت أخرى بمرافقة والدتها.

بعدها أطل محمد الحربي من المملكة العربية السعودية الذي وصفه النجم السعودي ناصر القصبي بأنه خليفته، ليتشارك مع حلمي تقديم مشهداً تمثيلياً طريفاً. أما رمضان أندش من لبنان والحائز على بطولات محلية وعالمية في رياضة المواي تاي (Maui Thai)، فقد قدم عرضاً ملفتاً على الحلبة.

ولعل أكثر الأطفال الملفتين للنظر، كان أدهم شفيق من مصر ابن الثلاث سنوات، والذي يتمتع بخفة ظل وبموهبة في حفظ مواقع الدول على الخريطة وكذلك مختلف أنواع السيارات، أما ريحان الأطرش من تونس والتي لا تتجاوز 10 سنوات من العمر، فقد ألقت شعراً وتنافست مع حلمي في إلقاء مختارات من ديوانها الشعري الأول.

وكان ختام الحلقة مع لما خالد من المملكة العربية السعودية غناءً، والتي اعتادت على إحياء سهرات طربية مع أخوتها في المنزل، فقدمت أغنتين الأولى "آخ قلبي" للفنان ماجد المهندس والتي كانت السبب في اكتشاف والدتها جمال صوتها وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب، والثانية "ألف مرة" للفنان عبد المجيد عبد الله.

يُعرض برنامج "نجوم صغار" على " MBCمصر" كل سبت، الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة على " MBC مصر" السبت 17 نوفمبر 2018 الساعة 8:30 مساء