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مقتل 3 أشخاص جراء عبوة ناسفة ضد تجمع دينى بالهند

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:24 م
مقتل 3 أشخاص جراء عبوة ناسفة ضد تجمع دينى بالهند
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

ألقى رجلان يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية على تجمع ديني للسيخ يضم حوالي 250 شخصاً في مدينة أمريتسار بولاية البنجاب شمال الهند اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 20، وفقا لما ذكرته الشرطة.

 

وقال رئيس الشرطة الاقليمية سورندر بال سينج، ان التقارير الأولية تشير إلى قيام شخصين مسلحين بمسدسات جاءا الى المكان، وأضاف "كان هناك جماعة دينية هنا وألقوا قنبلة يدوية."

 

ولم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبطا بحملة انفصالية قام بها مسلحون من السيخ، وفقاً لوكالة رويترز.

 

بدأ بعض السيخ بالتحريض على وطن منفصل في الهند في السبعينات، قبل تلاشى حركتهم في التسعينيات، وتعتقد الهند أنه كانت هناك محاولة لإحيائها خلال السنوات القليلة الماضية.

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