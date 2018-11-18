٩ فائزات بمسابقة القرآن الكريم لـ"رعاية طلاب المدن الجامعية"

استكمالًا لسير الأنشطة الطلابية المتنوعة لعام ٢٠١٨ بجامعة المنيا، نظمت إدارة رعاية طلاب المدن الجامعية طالبات تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، مسابقة ثقافية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بين طالبات المدينة الجامعية داخل وخارج الحرم الجامعي، لثلاث مستويات من الحفظ؛ المستوى الأول حفظة القرآن كاملا، والثاني لحفظة نصف القرآن، والثالث لحفظة خمسة أجزاء منه.



وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز ٩ طالبات في المستويات الثلاثة؛ في المستوى الأول فازت الطالبات؛ آية سامي عبد الله بكلية التربية بالمركز الأول، وهبة جمال بكلية التربية بالمركز الثاني، وصفية علاء بالمركز الثالث، وفي المستوى الثاني؛ فازت الطالبة إسلام أشرف بكلية التربية بالمركز الأول، وخلود عبد الله بكلية التربية بالمركز الثاني، وهند مصباح بالمركز الثالث بكلية التربية، وفي المستوى الثالث حصلت الطالبة إسراء عيد عبد التواب بكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الأول، وآيات عمر أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الثاني، وفرحة عماد عبد اللاه بكلية التربية على المركز الثالث.



وتجدر الإشاره إلى أنه قام بتنسيق المسابقة والإشراف عليها الدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة الطلابية لرعاية المدن الجامعية طالبات، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، وهايلايت عابد مديرة مدينة الطالبات، وهناء علي مدبر رعاية الطالبات بالمدينة، وسماح محروس، وإحسان محمد، وعواطف عبد الرحمن المشرفين بالإدارة.



كما قام بتحكيم المسابقة، الدكتور وليد مشهور عبد التواب، مدرس الفقه الإسلامي وأصوله بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، والشيخ أحمد خلف المقريء بهيئة أوقاف المنيا.







