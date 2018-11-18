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انطلاق زيارة رئيس مجلس الدولة للمملكة العربية السعودية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:24 م
انطلاق زيارة رئيس مجلس الدولة للمملكة العربية السعودية
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في زياره تعد هى الأولي من نوعها قام السيد رئيس مجلس الدولة المستشار احمد عبد العزيز ابو العزم ووفد رفيع المستوي من السادة شيوخ قضاة مجلس الدولة الأجلاء بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق عدة أيام والتى يزور فيها الوفد ديوان المظالم ووزارة العدل السعودية وجولة في الاروقه القضائية بالمملكة

هذا بالاضافة الى توقيع برتوكول تعاون قضائي بين مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي

وذلك خلال الخطة الاستراتيجيه للتعاون القضائي بين مجلس الدولة والعديد من جهات التقاضي العربي والذي يبدأ بالمملكة العربية السعودية تلبيتا لدعوة السيد / خالد محمد اليوسف - رئيس ديوان المظالم بالمملكة

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