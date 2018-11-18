مانشستر سيتي يستهدف صفقة نارية من روما

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدفع راتب مضاعف للاعب وسط روما الإيطالي، لورينزو بيليغريني، لإقناعه بالانتقال إلى "الشياطين الحمر" خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.









ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه روما لإلغاء الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 30 مليون يورو.









ويرغب مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، في ضم بيليجريني في يناير المقبل.









ووفقاً لصحيفة كوريري ديللو سبورت فإن وكيل أعمال بيليغريني، جياكومو بوكيتا، اجتمع في لندن مع مسؤولي مانشستر يونايتد أمس السبت، وحدث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.









ووافق مانشستر يونايتد ليس فقط على دفع الشرط الجزائي في عقد بيليغريني، ولكن أيضاً مضاعفة راتبه الحالي البالغ مليون يورو.



