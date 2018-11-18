كورة لايف يلا شوت بث مباشر HD مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر 18-11-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 #شكون_احنا HD
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:19 م
يحل منتخب توجو ضيفا ثقيلا على نظيره
الجزائري في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 18-11-2018 في المباراة
التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019
بالكاميرون، والتي ستاقم يونيو المقبل، مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر بي
ان سبورت اتش دي اليوم الأحد.
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كورة لايف يلا شوت بث مباشر HD مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر 18-11-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 #شكون_احنا HD
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كورة لايف يلا شوت بث مباشر HD مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر 18-11-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 #شكون_احنا HD
تعرف علي موعد مباراة الجزائر وتوجو اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3
معلق المباراة : لم يحدد
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية
كورة لايف يلا شوت بث مباشر HD مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو بث مباشر 18-11-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 #شكون_احنا HD
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