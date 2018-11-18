طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، مبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم طرح كميات من البطاطس بسعر 7 جنيه فقط للكيلو الواحد.



تم توفير السيارات، اليوم الأحد، لبيع الكميات الموجودة والتي شهدت اقبال جماهيري من أهالي القرى ومدن المركز، لمواجهة غلاء الأسعار بالتنسيق مع عدد من التجار، ومن المقرر أن تستمر المبادرة لعدة أيام.