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طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:24 م
طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط
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هند الشيال
 
دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، مبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم طرح كميات من البطاطس بسعر 7 جنيه فقط للكيلو الواحد.

تم توفير السيارات، اليوم الأحد، لبيع الكميات الموجودة والتي شهدت اقبال جماهيري من أهالي القرى ومدن المركز، لمواجهة غلاء الأسعار بالتنسيق مع عدد من التجار، ومن المقرر أن تستمر المبادرة لعدة أيام.
طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط
طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط
طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط
المزيد عن: مصر كفر سعد بطاطس اخبار
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