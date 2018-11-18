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بنجلاديش تؤجل ترحيل الروهينجا إلى 2019

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:12 م
بنجلاديش تؤجل ترحيل الروهينجا إلى 2019
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قال مسؤول بنجلاديشي كبير، اليوم الأحد، إن خطط بنجلادش لمعالجة أزمة لاجئي الروهينجا تأجلّت حتى العام الجديد مع احتمال عودة برامج إعادة التوطين والانتقال بعد انتخابات عامة في نهاية العام.


وقال أبو الكلام، مفوض الإغاثة وإعادة الإعمار في بنجلادش، لوكالة رويترز، إنّ مسار العمل الجديد يجب أن يتم تبنيه بشأن الترحيل، والذي يأخذ في الاعتبار المطالب الأساسية للاجئين.

 

وفرّ أكثر من 720،000 من الروهينجا من حملة قمع كاسحة لجيش بورما في ولاية راخين عام 2017، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.

 

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