نقيب صيادلة القليوبية يحذر من شائعات التشكيك أدوية مصابي فيروس سي (صور)

نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، بمشاركة مديرية الصحة وكلية الطب وكلية الاداب ونقابة الصيادلة يوما مفتوحا للتوعية بانجازات وتحديات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى اليوم الاحد تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



وتضمن اليوم المفتوح تنظيم ندوة تثقيفية بمشاركة شباب جامعة بنها الى جانب تخصيص فريق طبى لاجراء الكشف والتحليل للمشاركين فى الندوات التثقيفية والعاملين بمركز النيل للإعلام.



ومن جانبه قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، ان جميع اجهزة الدولة تدعم الحملة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى حفاظا على صحة المصريين مها تكلفت هذه المبادرة من ملايين الدولارات.



وأضاف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ان الفرق المتنقلة تنتشر فى كل ربوع القليوبية حاليا وفى الشوارع والتجمعات السكنية للوصول الى المستهدف لان مازال هناك 900 الف لابد ان يتم اجراء الكشف والتحليل لهم خلال الاسبوعين القادمين.





وأكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للمساعدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية وتقديم كافة اشكال الدعم للفرق الطبية لكى تقوم بعملها.



وأشار الدكتور مصطفى القاضى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى ضرورة استمرار التوعية بخطورة فيروس سى ورفع الوعى باسباب العدوى وطرق الوقاية حتى بعد انتهاء المبادرة فى 30 نوفمبر الجارى بمحافظة القليوبية.



وحذر الدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة من الشائعات المغرضة للتشكيك فى الادوية التى تصرفها الدولة لعلاج المصابين بالفيروس مؤكدا انها مصنعة طبقا للمواصفات العالمية وتقدم بالمجان.