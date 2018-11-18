20.4 % زيادة فى تحويلات المصريين بالخاج خلال سبتمبر الماضي

قال البنك المركزي، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت زيادة خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 298 مليون دولار بنسبة 20.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وأضاف المركزي فى بيان صادر اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2018 سجلت نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار في سبتمبر 2017.





وذكر أن ذلك أسهم في تحقيق زيادة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية في إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 1.5%، لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.





وكان المركزي أعلن أن السنة المالية السابقة شهدت تحقيق تحويلات العاملين بالخارج رقما قياسيا بقيمة 26.4 مليار دولار مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017.