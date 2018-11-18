محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة وادي أم ضلفة بالغردقة (صور)

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، بحيرة وحاجز وادي ام ضلفة بالغردقة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة الساحلية لإفتتاح بعص سدود الحماية والبحيرات الصناعية بها.



يذكر أن هذه البحيرة تم إنشاؤها بطول 1500متر وعرض 300 متر، بعمق 2 متر، وطاقة استيعابية900 الف متر مكعب من المياه بالحاجز الترابي الخاص بها، وبإجمالي تكلفة 50 مليون جنيه، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.