عبد الله وعبد العاطي يفتتحان بحيرة وادي فالق السهل بالغردقة بتكلفة 24 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، بحيرة وحاجز وادي فالق السهل شمال الغردقة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة الساحلية لإفتتاح بعص سدود الحماية والبحيرات الصناعية بها.



يذكر أن هذه البحيرة تم إنشاؤها بطول 1500متر وعرض 200 متر، بعمق 2 متر، وطاقة استيعابية مليون و800 الف متر مكعب من المياه بالحاجز الترابي الخاص بها، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



رافق المحافظ والوزير خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.