الإسماعيلي يوضح حقيقة استبعاد محمود متولي من القائمة الإفريقية

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، حقيقة استبعاد محمود متولي من القائمة الإفريقية للدراويش.





وسيلعب الإسماعيلي وصيف النسخة الماضية من الدوري في دوري الأبطال من الدور التمهيدي أمام فريق لي ميساجير البوروندي.





وقال الصغير، في تصريحات إذاعية: "محمود متولي متواجد مع باهر المحمدي في القائمة الإفريقية، وما تردد في الساعات الأخيرة باستبعاده غير صحيح".