شاهد.. أحمد زاهر يتعرض لموقف محرج أثناء تقديمه لتامر حسني في حفلة الأخير (فيديو)

تعرض الممثل أحمد زاهر لموقف صعب خلال حضوره حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم مساء الجمعة 16 نوفمبر، داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي.

صعد زاهر على المسرح ليقدم صديقه تامر حسني، وبعد كلمات عبر من خلالها عن حبه وتقديره لحسني وسعادته بنجاحاته، سقط على المسرح

ولم ينتبه زاهر خلال حديثه وتحركه على المسرح، ليسقط بعدما اختل توازنه.