البوصة السعودية تحقق خسائر حادة فى أول جلسات الأسبوع

شهد المؤشر العام للسوق السعودي خسائر حادة فى نهاية جلسة اليوم الأحد، وسط هبوط جماعي للقطاعات، ليسجل أعلى خسائره في 25 جلسة، وواصل السوق الموازي "نمو" تراجعه للجلسة التاسعة.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعا بنسبة 2.16%، بخسائر بلغت 165.26 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,496.91 نقطة، وهي أكبر خسائر للمؤشر منذ جلسة 14 أكتوبر الماضي.





وأنهى السوق الموازي "نمو"، تعاملاته بتراجع نسبته 0.21%، فاقدا 5.16 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 2,426.21 نقطة، مواصلا تراجعه للجلسة التاسعة على التوالي.





وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 3.01 مليار ريال، (803.47 مليون دولار)، مقابل 2.94 مليار ريال، (784.8 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد، إلى 142.75 مليون سهم، مقابل 128.5 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.





وأغلقت جميع القطاعات باللون الأحمر، على مستوى "تداول"، بصدارة "السلع الرأسمالية"، الذي هبط 3.3%.





وتصدر "الاتصالات" خسائر القطاعات الكبرى، بتراجع نسبته 2.9%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.52%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 1.68%.





وشملت الخسائر 168 سهما، بالسوق الرسمي، بصدارة سهم "صادرات" الذي هبط 10%، واقتصر اللون الأخضر على 14 سهما، تصدرها "مجموعة السريع" بارتفاع نسبته 5.58%.





وارتفع سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.26%، في أولى جلساته بالسوق، حل بها ثانيا في قائمة أعلى المكاسب.





وتصدر "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ 368.66 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.67%، وحقق سهم "دار الأركان" أعلى الكميات، بـ 18.92 مليون سهم، وهبط 3.78%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "الكثيري" الخسائر بتراجع نسبته 5%، وأغلق سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.98%.





وعاد المؤشر العام للسوق للمكاسب، بنهاية جلسة الخميس الماضي، بارتفاع هامشي، وسط تباين أداء القطاعات، وواصل السوق الموازي "نمو" خسائره للجلسة الثامنة على التوالي.