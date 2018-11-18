"لا للمخدرات في قريتنا" مبادرة شبابية بقرية الغرق بالفيوم

أطلق شباب قريتي الحجر والغرق في مركز إطسا بمحافظة الفيوم مبادرة شبابية على صفحات التواصل الاجتماعي لمناشدة المسؤولين بضرورة التحرك من أجل الحد من تعاطي المخدرات، والقضاء على ظاهرة الاتجار فيها.



يقول خالد محمد مؤسس المبادرة:" إن المجتمع الفيومي صار يعاني أشد المعاناة من تفشي تلك الظاهرة الخطرة، وأنه يعمل مع مجموعة من الشباب الوطني على توعية وتعريف الشباب في قريتى الغرق والحجر بالمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأفراد والجماعات جراء انتشار تجارة المخدرات في كل مكان دون خوف.



فيما أكد أحد الشباب المشاركين والسياسي البارز بقرية الغرق أنه يتوقع بعد إطلاق المبادرة أن تجد تلك المبادرة صدى كبير بين الناس وعلى مستوى المسئولين خاصة الجهات الشرطية والأمنية التي نأمل أن تتحرك في هذا الاتجاه، وتكثف من حملات تعقب مروجي المخدرات والتجار.



وأشار أن حملة محاربة الأستروكس بدأت من اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام بتكثيف النشر على صفحات التواصل الاجتماعى عن موضوع محدد وهو مخاطبة ضباط المباحث الجنائية بمركز إطسا ومباحث مكافحة المخدرات بالفيوم بتطهير منطقتنا من مخدر الأستروكس اللعين.



وأضاف أن أعضاء المبادرة سيقومون بكتابة منشور موحد على صفحاتهم لتوعيه شباب القرية بمخاطر المخدرات ويطالبو جميع الشباب ان يأخذوة المنشور كوبي ونشره علي صفحاتهم أو في مجموعة ليبدأ تفاعل الجميع مع الحملة حتى تجنى ثمارها.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية " سنقوم فيها بتشكيل وفد مصغر من بعض الشخصيات العامة لتقديم شكوي أو التماس لرئيس مباحث مركز إطسا ورئيس مباحث مكافحة المخدرات بالفيوم نطالب فية بتطهير قريتنا ومنطقتنا من المخدرات بشكل عام والمخدر اللعين بشكل خاص."



أما المرحلة الثالثة في حالة نجاح المرحلتين الأولي والثانية سنقوم بتنظيم فاعليات لتحذير الشباب من خطر المخدر اللعين وتوضيح أضرارة علي الصحة والعقل والسلم الإجتماعي وأنه سبب رئيسي في إرتكاب الجرائم بدون قصد لأنة يجعل من يتعاطاه يعيش في حالة خيال وتهيؤات مريضة تجعلة يظن أن الناس تعادية وتريد قتلة أو خطفة أو ايذاءة فيقوم برد فعلي عدواني تجاه ما يتخيله حقيقه..









