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بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:06 م
بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،اليوم، سد فالق الوعر بمدينة الغردقة والذي تم إنشاؤه ضمن منظومة الحماية من أخطار السيول بالمحافظة الساحلية، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للافتتاح بعض السدود والبحيرات الصناعية بها.

و عقب الافتتاح أكد المحافظ نه تم إنشاء 3 سدود واربع بحيرات صناعية بمدينة الغردقة لحجز 10 مليون متر مكعب من المياه، وذلك لحماية مدينة الغردقة ورأس غارب من أخطار السيول في حال حدوثها.

وفي ذات السياق أشاد وزير الري بالسدود والبحيرات الصناعية التي تمت بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر تضم 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية بمختلف مدنها.

يذكر أن سد فالق الوعر تم إنشاؤه بطول 295 متر، وعرض 92 متر، وعمق 9 متر، بسعة تخزينية تصل إلى 630 ألف متر مكعب من المياه، وتم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحة.

رافق المحافظ والوزير خلال جولته الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.
بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)
بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)
بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)
بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان سد فالق الوعر بالغردقة (صور)
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