بمناسبة المولد النبوى الشريف.. "مزيكا" تطرح دعاء "دعوتك كما أمرتنى" لمنشد العرب محمود هلال (صور)

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، أحدث فيديو كليب لمنشد العرب محمود هلال دعاء جديدا بعنوان "دعوتك كما أمرتنى" وقد تم التصوير فى التكية المولوية التى يعود تاريخ إنشائها إلى العصر العثماني، وتقع التكية بشارع السيوفية بحي الحلمية فى مصر القديمة، واستغرق تحضير الكليب وإعداده أكثر من شهر، وتم تصويره فى يوم كامل.

دعاء "دعوتك كما أمرتنى" من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع محمد بدرخان، مدير التصوير محمود فؤاد والمنتج المنفذ أحمد درويش وإخراج مصطفى فؤاد، وسوف يعرض الدعاء غدا على قناة مزيكا الفضائية.

وتقول كلماته:

اللهم اني دعوتك كما امرتنى .. فاستجب لي يا الله كما وعدتني

يا فتاح انت الذي تفتح أقفال الصدور

يا مخرج من ضاقت به الظلمات إلى النور

افتح لنا الأبواب يا فاتح كل أمر عسير و رب كل تيسير

أنت الغني الكريم و انا العبد الفقير

يا فاتح المغاليق .. يا فاتح المغاليق

أخرجني يا الله من كل ضيق بك أدفع ما لا أطيق