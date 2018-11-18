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عبدالله وعبد العاطي يفتتحان سد وبحيرة أبو ملكة بالغردقة (صور)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:03 م
عبدالله وعبد العاطي يفتتحان سد وبحيرة أبو ملكة بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، سد وبحيرة ابو ملكة شمال مدينة الغردقة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح بعض السدود والبحيرات الصناعية بها.

يذكر أن بحيرة ابو ملكة تم إنشاؤها بطول 600 متر، وعرض 150 متر، وعمق 2 متر، بسعة تخزين 180 الف متر مكعب من المياه وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنية، بينما سد ابو ملكة تم إنشاؤه بطول 70 متر وعرض 76 متر، وعمق 8.5 متر، ويحجز 257 الف متر مكعب من المياه،بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه، وتم تنفيذهما بواسطة جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحة.

رافق المحافظ والوزير خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.
عبدالله وعبد العاطي يفتتحان سد وبحيرة أبو ملكة بالغردقة (صور)
عبدالله وعبد العاطي يفتتحان سد وبحيرة أبو ملكة بالغردقة (صور)
عبدالله وعبد العاطي يفتتحان سد وبحيرة أبو ملكة بالغردقة (صور)
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