مصر الخير: جهود تنمية وتطوير شمال سيناء "مستمرة" (صور)

أعلنت مؤسسة مصر الخير، أن جهود تنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة وأنها تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة شمال سيناء؛ من أجل توفير حياة كريمة للأهالي من خلال إعادة تأهيل المنازل والبيوت هناك وتوفير فرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية.





من جانبها قالت سهير عوض نائب مدير برنامج تطوير شمال سيناء، خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة مصر الخير حول المشاركة في تطوير وتنمية شمال سيناء اليوم الأحد، أن تدخلات مؤسسة مصر الخير بدأت بعد حادث الروضة مباشرة، مضيفة أن المؤسسة منذ هذا الحادث قررت التواجد الدائم في سيناء وذلك بخلاف المكتب الموجود هناك منذ ٥ سنوات.

وأضافت سهير عوض: "قربنا من أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفير دخل كريم، واشتغلنا مع 2000 سيدة أثبتوا جدارتهم، وانتجوا لنا؛ أكثر من ٢٠ ألف شال من خلال مبادرة مع البنك الاهلي"، موجهة الشكر للبنك للاهتمام بشمال سيناء ومبادرتهم بالمشاركة في اي عمليات تنمية في سيناء.





وأشارت عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضا على رفع كفاءة عدد من المدارس التي كانت مغلقة هناك، حيث عادت للعمل وفتحت أبوابها للتلاميذ من جديد، موضحة أن مؤسسة مصر تعمل حاليا على إقامة مشغل هناك؛ لإنتاج المشغولات اليدوية على الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت في تأثيث ٣٠ منزلا خلال المرحلة الأولي، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل ٢٥٠ منزلا جارٍ العمل حاليا في ١٠٠ منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، موضحة أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبة ورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.





وأكدت أن مؤسسة مصر الخير تنسق وتتعاون مع محافظة شمال سيناء لعمل عدة مشاريع مثل مشروع الملح ومشروع مزارع الأسماك وكذلك مشروع تنمية الثروة الحيوانية الذي تقوم به شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، فضلا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة في تسويق المنتجات اليدوية لأهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرة إلي أن مصر الخير تجري دراسة حاليا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.





وأوضحت أن مؤسسة الخير انتهت من تجهيز فريق للتدخل السريع؛ لمواجهة السيول أو موجات الطقس البارد التي تتعرض لها بعض المناطق في سيناء، مؤكدة أن المؤسسة متواجدة علي مدار ٢٤ ساعة لخدمة أهالي سيناء بالتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية من أجل تنمية الإنسان السناوي وتوفير كافة احتياجاتهم.





من جانبه أشاد الشيخ عادل مسلم ممثل شركة النصر للملاحات بشمال سيناء، بجهود مؤسسة مصر الخير في تنمية سيناء، داعيا لاستكمال مشروعات المؤسسة، موضحا أن العاملين في مؤسسة مصر الخير متواجدين طوال الوقت ليل ونهار لخدمة أهالي سيناء، قائلاً: "الشكر قليل ولو نقدر نقدم عيوننا لهم ستقدمه".





وقال الشيخ عادل مسلم: "لدينا أمل كبير في المستقبل، من أجل غد أفضل للجميع، والحمد لله الأوضاع تحسنت كثيرا خلال الفترة الأخيرة".

وقالت ميرفت عبد العال، إحدى المستفيدات من مشروعات التطريز التي أقامتها مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن مشروع مصر الخير كان مصدر رزق لأسر كثيرة، نتمني أن يدوم، وأن يتوسع ويضم مزيد من الأسر.





وقالت فاتن أحمد، احدي المستفيدات، ان المؤسسة أنقذت أسرتها، ووفرت لها مصدر دخل مكنها من تعليم جميع أولادها، لافتة إلي أن أولادها سيكونوا مفيدين للدولة، بفضل المؤسسة.



