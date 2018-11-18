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محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة فالق الوعر بالغردقة بتكلفة 9 مليون جنيه (صور)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:02 م
محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة فالق الوعر بالغردقة بتكلفة 9 مليون جنيه (صور)
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محمد طه
 
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، بحيرة فالق الوعر شمال الغردقة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة الساحلية لإفتتاح بعص سدود الحماية والبحيرات الصناعية بها.

ومن جانبه أكد المحافظ أن هذه البحيرة تحمي مدينة الغردقة والطريق الدائري من مخاطر السيول في حال حدوثها.

يذكر أن هذه البحيرة تم إنشاؤها بطول 1000متر وعرض 150متر، بعمق 2متر، وطاقة استيعابية 300 الف متر مكعب من المياه، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

رافق المحافظ والوزير خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة و، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.
محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة فالق الوعر بالغردقة بتكلفة 9 مليون جنيه (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة فالق الوعر بالغردقة بتكلفة 9 مليون جنيه (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزير الري يفتتحان بحيرة فالق الوعر بالغردقة بتكلفة 9 مليون جنيه (صور)
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