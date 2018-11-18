فحص طبي لـ"الجزيري والشامي" لحسم موقفهما من لقاء الإنتاج

يخضع جناحا الإسماعيلى لسعد الجزيرى ومحمد الشامى لاختبار طبى خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقفهما بشكل نهائى من مواجهة الإنتاج الحربى.





ويستضيف الدراويش منافسه الانتاج مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ15 من عمر مسابقة الدورى المحلى.





ويعانى النجم التونسى من تمزق بالعضلة الضامة فيما تعرض الشامى لشد بالعضلة الضامة ويخوض الثنائى تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور صالح الشامى.