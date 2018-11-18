الحبس 10 أشهر لمدرس طلب صورة عارية من تلميذته لهذا السبب





أصدر الإدّعاء العام في مدينة براونشفايغ في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، حكماً بحقّ أستاذ يقضي بسجنه لمدّة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بمبلغ 5000 يورو، بسبب طلبه صورة عارية من إحدى طالباته.





وبحسب ما نقلت شبكة “دويتشه فيللي” الألمانية عن موقع “ndr” الألماني، فإنّ الأستاذ الذي يبلغ من العمر 37 عاماً طلب من الفتاة التي تدرس لديه إرسال صورة عارية لها، من أجل أن تحصل على علامات دراسية أفضل، وتمكّن بالفعل من الحصول على صورة عارية للفتاة.





وأضاف الموقع أنّ نفس الفتاة نفسها أرسلت صورة أخرى لها إلى الأستاذ بهدف تجنّب أن يُخبر والدَيْها.





وتعود ملابسات هذه الواقعة إلى عام 2013، حيث دخل الأستاذ في محادثات مع الفتاة، التي كانت آنذاك في الـ14 من عمرها، ووعدها بالحصول على علامات أفضل في الامتحان.





وفي السياق عينه، كشف موقع صحيفة “ذي فيلت” الألمانية أن الأستاذ فاتح أيضاً تلميذات أخريات يدرسن لديه وقدّم لهن عروضاً، حيث عرض على تلميذتين علامات أفضل مقابل حصوله مثلاً على قبلات منهما، لكنّهما رفضتا الأمر.





من جهته أستأنف الأستاذ ضد الحكم الصادر بحقّه، فيما قال متحدث باسم الجهة المشرفة على التعليم في ولاية ساكسونيا السفلى إنّه تمّ إعفاؤه من مهامه المدرسية وأنّه لا يُدرّس حالياً.



