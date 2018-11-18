اليابان تعتزم طرح سيارات طائرة كهربائية بحلول 2020

تعلن الحكومة اليابانية اعتزامها لطرح سيارات طائرة كهربائية بحلول 2020، حسبما ذكرته صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية.





وتتوقع الحكومة استخدام السيارات الطائرة في الأنشطة الترفيهية ونقل البضائع في 2020 كما ستستخدم في وسائل النقل بالمناطق الريفية، وبحلول 2030، من المتوقع أن يتم استخدامها في النقل الحضري.





وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار بشأن المعايير الميكانيكية للسيارات والمهارات التقنية المطلوبة لسائقيها، وكذلك القوانين لضمان السلامة.





كما ستدعم التطورات التكنولوجية الحد من التلوث الضوضائي، وضمان امتلاك السيارات الطائرة نفس معايير السلامة كالطائرات.



