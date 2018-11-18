ضبط 393 هارباً وتحرير 233 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 393محكوم عليهم و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.





تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط393محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5910حكم و869حكم جزئي و229حكم مستأنف،وتحصيل4495جنيه غرامات وتحرير306 مخالفة.





كما تم تحرير 233 قضية مرافق وهم 31 إشغال طريق -13 نظافه -97 إزاله فوريه - 50 إزالة بائع - 28 وصلات كهربائية 5 إعلانات _ 5 فرش شاى - 4 قرار غلق.



كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 16 شقة و43 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



