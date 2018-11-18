شحن 994 شاحنة بضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء 994 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30353 طن من البضائع العامة منها عدد 99 سيارة نقل محملة بـ 4962 طن قمح.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146463، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37019 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 49935 طن ملح و7350 طن يوريا و2900 طن فوسفات و6250 طن رمل و1334 طن أسمنت.

