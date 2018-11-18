غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن اضطرارها للقيام بقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الـ9 مساء غدا وحتى الساعة الـ9 من صباح الثلاثاء المقبل، وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية" والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة الهادفة لزيادة حصتها من مياه الشرب والقضاء على مشكلات نقص كميات المياه ونظام المناوبات والتي تزداد وتيرتها خلال فصل الصيف.

ووجه المحافظ، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال، وسرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين والمصالح والمنشآت العامة والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع من خلال الاتصال برقم الطوارىء 125.