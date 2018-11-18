الدنمارك توقف دعمها المالي لتنزانيا عقب قراراتها ضد المثليين

أعلنت الدنمارك الأسبوع الماضي وقف الدعم المالي (9.8 مليون دولار) لتنزانيا بعد قرارات الحكومة الأخيرة ضد المثليين، والتي تعني كراهية شديدة لهم.





وصرحت لجنة المساعدات التنموية بالدنمارك في البرلمان عن خوفها الشديد بما يحدث في تنزانيا عقب قرارات حكومتها التي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان.





وأعربت وزيرة التعاون التنموي بالدنمارك "يولا تورنيس" عن قلقها إزاء الوضع السلبي الحالي بتنزانيا عقب تصريحات مسئول بارز بتنزانيا بالقبض على المثليين وتقديم تقارير ضد جميع الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأفعال.





ولذلك، أعلنت تورنيس عن وقف المساعدات لتنزانيا، حيث تعد الدنمارك الدولة الثانية التي تمول تنزانيا بجزء كبير من الدعم المالي.