أول خطوات سيد عبد الحفيظ لإعادة ترميم الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ المكلف بمتابعة قطاع كرة القدم في الأهلي عدة اجتماعات مهمة منذ صباح اليوم الأحد داخل مقر النادي بالجزيرة لاختيار تشكيل قطاع الكرة قبل عرضه على محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.





ومن المقرر أن يقدم عبد الحفيظ تقريره عن المرشحين إلى الخطيب عقب عودته من ألمانيا، حيث يخضع لجراحة لاسئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري التي يعاني منها منذ عدة أشهر.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر في اجتماعه الذي عقد أمس بتكليف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم وتقديم تقرير لبيبو عن الترشيحات في إدارات القطاع المختلفة خلال أسبوع.







