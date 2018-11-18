"الصحة": إغلاق 298 منشأة طبية مخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 298 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفى ومركز طبي ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية، مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد المرور على 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه خلال ذات الفترة السابقة تم إعطاء ترخيص مزاولة المهنة لـ76 ألف و158 من أعضاء الفريق الطبي، كما تم استقبال 32 خبيرا أجنبيا بمستشفيات الجمهورية لمناظرة وإجراء عمليات جراحية للمرضى.

وأضاف، أن الوزارة ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشارت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إلى إعطاء 43 موافقة مبدائية لإقامة مستشفى خاصة، فيما تم إعطاء 38 مستشفى شهادة الجودة في تقديم الخدمة الطبية، فضلاً عن الموافقة على منح 42 ناديا صحيا و"جيم" ترخيص، كما تم ترخيص 207 مراكز علاج طبيعي، و61 بنك دم، و37 مركز كلي، و20 قسطرة قلبية.

ولفتت، إلى استقبال 425 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدة أنه يتم التحقيق في شكاوى المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.