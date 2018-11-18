Match England رابط يلا شوت انجلترا وكرواتيا.. مباشر مباراة انجلترا وكرواتيا لايف بث مباشر رابط سريع كورة لايف اون

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استدعى ساوثجيت 28 لاعبًا لمواجهتي الولايات المتحدة وكرواتيا، وشهدت القائمة تواجد كالوم ويلسون مهاجم بورنموث الذى ينضم للمرة الأولى، بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيله 6 أهداف فى البريميرليج، ومدافع برايتون لويس دينك، ولاعب تشيلسى المتألق روبن لوفتوس تشيك. وسيتواحد في مركز حراسة المرمى، جوردان بيكفورد، بيتينلى، جاك بوتلاند، ماكارثى، فيما تواجد في خط الدفاع كيران تريبيير وأليكساندرآرنولد وبن تشيلويل بالإضافة إلى لوك شاو وفابيان ديلف وجو جوميز وجون ستونز وكايل ووكر، ويستمر ظهور في خط الوسط كلًا من، إريك داير وجوردان هندرسون وجيسي لينجارد وروس باركلى وجناح بوروسيا دورتموند المتألق جادون سانشو ونجم توتنهام هاري وينكس ولوفتوس-تشيك، وسيقود الهجوم الإنجليزي في التوقف الدولي الحالي هاري كين، وسيتواجد رفقته رحيم ستيرلينج وديلي آلي وداني ويلبيك وماركوس راشفورد بالإضافة إلى كالوم ويلسون الذي يظهر لأول مرة في القائمة.

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لن يفتقد المنتخب الإنجليزي أي لاعب للإصابة أوللإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب ساوثجيت لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة .

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سيعتمد المدرب الإنجليزي على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بظهير ليفربول آرنولد بعد الأداء المميز الذي قدمه فى لقاء الولايات المتحدة، وسيدفع بهاري كين ورحيم ستيرلينج لقيادة خط الهجوم في هذا اللقاء.

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