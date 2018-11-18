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انتبه.. 9 مؤشرات تدل على الإصابة بأزمة قلبية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:35 م
انتبه.. 9 مؤشرات تدل على الإصابة بأزمة قلبية
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هناك 9 مؤشرات تدل على الإصابة بنوبة قلبية، وفق ما ذكره موقع "بزنس إنسايدر":

1- التنفس: إذا كنت تعاني من مشاكل أو صعوبة في التنفس خلال النوم، فذلك يشير إلى مشاكل في القلب، ويتوجب عليك مراجعة طبيب متخصص.

2- ضربات القلب: عدم انتظام ضربات القلب يفيد كذلك بوجود مشاكل في نظام التوصيل الكهربائي للقلب.

3- الأرق: الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم بشكل يومي لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أعلى بنسبة 45 في المئة عن غيرهم.

4- التعب: الشعور بالتعب والإرهاق سواء أثناء النشاط أو الراحة أو النوم يعد مؤشرا على أزمة قلبية.

5- ألم الأذن والرقبة: الإحساس بالألم على طول الفك وأسفل الرقبة وأحيانا في الأذن يمكن أن يشير إلى إحساس بضيق الصدر، الذي يعتبر من أعراض النوبة القلبية.

6- تورم القدمين: وجد باحثون أن مشاكل القلب غالبا ما تؤدي إلى تورم الكاحل أو القدمين.

7- العجز الجنسي: الرجال الذين يعانون من مشاكل في الانتصاب هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

8- نزيف اللثة: ترتبط صحة الفم بشكل مباشر بصحة قلبك، لذلك قد تكون قرحة أو تورم أو نزيف اللثة من أعراض النوبة القلبية.

9- الغثيان: الغثيان المستمر وآلام المعدة والإسهال عند النساء يشير إلى وجود خطر الإصابة بأزمة قلبية.
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