اللون الأخضر يسيطر على بورصة البحرين بختام التعاملات





مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، ارتفعت بورصة البحرين بدعم من 4 أسهم خلال تعاملات السوق.





وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.13%، ليسجل مستوى 1310.88 نقطة، بمكسب 1.72 نقطة.





وأكثر القطاعات ارتفاعاً قطاع السياحة بنسبة 0.95%، من خلال ارتفاع سهم فنادق الخليج بنحو 1.40%.





وصعد قطاع البنوك 0.24%، بفضل سهمي البحرين الوطني 0.84%، ومصرف السلام 1.09% مع نهاية الجلسة.





كما صعد سهم البحرين للملاحة الدولية بنسبة وصلت إلى 0.84%.





وجرى تداول 1.67مليون سهم، بقيمة 430.27 ألف درهم، عبر تنفيذ 34 صفقة.











