اللون الأخضر يسيطر على بورصة البحرين بختام التعاملات
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:37 منيفين سمير
مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، ارتفعت بورصة البحرين بدعم من 4 أسهم خلال تعاملات السوق.
وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.13%، ليسجل مستوى 1310.88 نقطة، بمكسب 1.72 نقطة.
وأكثر القطاعات ارتفاعاً قطاع السياحة بنسبة 0.95%، من خلال ارتفاع سهم فنادق الخليج بنحو 1.40%.
وصعد قطاع البنوك 0.24%، بفضل سهمي البحرين الوطني 0.84%، ومصرف السلام 1.09% مع نهاية الجلسة.
كما صعد سهم البحرين للملاحة الدولية بنسبة وصلت إلى 0.84%.
وجرى تداول 1.67مليون سهم، بقيمة 430.27 ألف درهم، عبر تنفيذ 34 صفقة.