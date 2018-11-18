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تشجيعًا لإنجاب الطفل الثالث.. هذه الدولة تعطي مكافأة ضخمة لمواطنيها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:32 م
تشجيعًا لإنجاب الطفل الثالث.. هذه الدولة تعطي مكافأة ضخمة لمواطنيها
هذه الدولة تعطي مكافأة ضخمة لمواطنيها
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في اتجاه معاكس للعديد من الدول التي تحث مواطنيها على التقليل من الإنجاب، تخطط ايطاليا لمكافأة الآباء الذين لديهم طفل ثالث، من خلال منحهم قطعة أرض، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واقترحت الخطة رابطة أقصى اليمين في إيطاليا، وضمنتها في مشروع الموازنة للعام المقبل 2019، وتقوم فكرتها على تسليم الدولة قطع أرض زراعية لمدة 20 عاما إلى الآباء، الذين ينجبون طفلا ثالثا بين عامي 2019 و2021.

وقال وزير الزراعة الإيطالي جيان ماركو سينتينايو: “يقال إن الإيطاليين لديهم عدد قليل من الأطفال، ولابد من وسيلة ما لتغيير تلك الفكرة”. وأوضح أنه في هذا الإطار، تشجع الوزارة المناطق الريفية تحديدا على الإنجاب، لأنهم مازال لديهم الكثير من الأطفال، مقارنة بالمناطق الحضرية.

ووفقا لـ “كولديريتي”، وهي رابطة الشركات الزراعية الإيطالية، فإن الدولة تمتلك 1.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية تبلغ قيمتها حوالي 9 مليار جنيه إسترليني.

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