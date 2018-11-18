رابط سريع مشاهدة مباراة انجلترا ضد كرواتيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية

يلتقى اليوم منتخب إنجلترا مع كرواتيا على ملعب "ويمبلى"، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

رابط سريع مشاهدة مباراة انجلترا ضد كرواتيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية





تنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا فى تمام الرابعة عصر اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

رابط سريع مشاهدة مباراة انجلترا ضد كرواتيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية





حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره الأمريكي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب ويمبلي، أما في البطولة فيحتل منتخب الأسود الثلاثة المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بعد أن خاضوا 3 مباريات، حققوا الفوز في مناسبة واحدة وخسروا مثلها وتعادلوا في لقاء .

رابط سريع مشاهدة مباراة انجلترا ضد كرواتيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية





وفاز وصيف كأس العالم 2018 بثلاث نقاط غالية بعد تغلبه على نظيره الإسباني بثلاثة أهداق مقابل هدفين، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى أربع نقاط متساويًا مع إنجلترا التي تمتلك نفس النقاط، وتعتبر هذه المواجهة هي الحاسمة للكراوت لضمان التأهل إلى الدرو المقبل من البطولة.

رابط سريع مشاهدة مباراة انجلترا ضد كرواتيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية





وتذاع مباراة اليوم بين إنجلترا وكرواتيا اليوم الأحد في الرابعة عصرا على بي ان سبورت اتش دي 2.