غلق 146 منشأة طبية و207 صيدلية مخالفة في القليوبية

أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قرار بغلق 146 منشأة طبية وعيادات ومراكز طبية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات الصحية وغلق 207 صيدلية غلق إداري وذلك منذ سبتمبر الماضى، لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا تهاون مع المخالفين، مشيرا إلى أن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالبًا المخالفين بتقنين أوضاعهم والإلتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون.



وأوضح أنه كلف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.



وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم.



