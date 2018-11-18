إصابة شخص في انهيار جزئي لعقار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بالنهضة

أصيب شخص في انهيار جزئي لعقار بمنطقة النهضة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وكانت البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة النهضة، بإصابة أحد الأشخاص في انهيار جزئي لعقار بمنطقة النهضة، مما أدى إلى سقوط جزئي لبلكونة المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.