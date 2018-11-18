kora star لايف مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا بث مباشر الان|اهم مباريات الامم الاوروبية اليوم مباشر|شاهد England الآن

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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:33 معيد طارق
يفتتح ملعب ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة بين إنجلترا وكرواتيا، وذلك يوم الأحد القادم 18 نوفمبر 2018 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الأول 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأمم الأوروبية 2018-19.
حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره الأمريكي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب ويمبلي، أما في البطولة فيحتل منتخب الأسود الثلاثة المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بعد أن خاضوا 3 مباريات، حققوا الفوز في مناسبة واحدة وخسروا مثلها وتعادلوا في لقاء .
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