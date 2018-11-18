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بث مباشر- شاهد مباراة إثيوبيا وغانا في تصفيات أمم إفريقيا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:32 م
بث مباشر- شاهد مباراة إثيوبيا وغانا في تصفيات أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة إثيوبيا وغانا اليوم الأحد 18-11-2018 في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.
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