ارتفاع حركة الركاب بمطار الكويت الدولي لـ3% في أكتوبر الماضي





قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن حركة الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت زيادة بنسبة 3% بشهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1.09 مليون راكب مقابل 1.06 مليون راكب للفترة ذاتها من 2017.





وأضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم السلامة، عماد الجلوي لـ"كونا"، اليوم الأحد، أن حركة الركاب القادمين بلغت 569.9 ألف راكب في أكتوبر الماضي مقابل 559.9 ألف راكب لذات الفترة بالعام الماضي.





وأوضح الجلوي أن حركة الركاب المغادرين بلغت 521.2 ألف راكب في أكتوبر الماضي، مقابل 499.5 راكباً خلال الشهر نفسه من العام الماضي.





وذكر أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال أكتوبر الماضي وصل إلى 9707 رحلة، مقابل 9356 رحلة بذات الفترة من 2017، مبيناً أن عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغ نحو 9031 رحلة مقابل 8919 رحلة في أكتوبر 2017.





ولفت الجلوي إلى أن حركة الشحن بالمطار بلغت في أكتوبر الماضي نحو 20.01 مليون كيلو غرام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي إذ كان إجمالي الحركة 22.27 مليون كيلو جرام.





وبين أن حركة الشحن الوارد في أكتوبر الماضي بلغت نحو 16.2.8 مليون كيلو غرام، مقارنة بنحو 16.76 مليون كيلو غرام بالفترة المماثلة من 2017، في حين بلغت حركة الشحن الصادر 3.7 مليون كيلو غرام مقابل 5.5 مليون كيلو غرام في أكتوبر 2017.



