وزارة النقل السعودية تبدأ بتنفيذ 8 مشروعات للسلامة المرورية





كشفت وزارة النقل السعودية عن البدء بتنفيذ 8 مشروعات للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 773 مليون ريال، لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه العقود تأتي ضمن إسهامها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.





وأشارت إلى أن تلك المشروعات تأتي ضمن 23 مشروعاً تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال.





وبينت الوزارة أن تنفيذ هذه المشروعات سيساهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 4.4 مليار ريال سنوياً من حجم الخسائر المادية للحوادث.





وذكرت وزارة النقل السعودية أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها مشروع اتفاق الخدمات الهندسية الاستشارية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وثلاثة مشروعات لتجهيزات أجهزة السلامة المرورية.





كما تشمل العقود 3 مشروعات للاهتزازات التحذيرية، بالإضافة إلى مشروع تأسيس وتشغيل المركز الوطني للسلامة على الطرق الذي تم توقيع عقده.





ومن بين هذه المشروعات تركيب السياج أو السلك العالي الشد على الطرق، والمجهز بعوامل السلامة من بوابات ومصائد للحيوانات والعلامات العاكسة واللوحات على مناطق عبور الحيوانات، إضافة إلى مشروع للحواجز الواقية لأعمدة الإنارة القائمة على بعض الطرق.





وتشمل المشروعات كذلك تحسين التقاطعات ومناطق الربط على الطرق بمناطق المملكة، كذلك مشروع تزويد بعض التقاطعات والمناطق الخطرة بالإنارة، والحواجز الواقية الدورانية.







