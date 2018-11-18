نتنياهو يعلن سبب رفضه تبكير الانتخابات الإسرائيلية



جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد، مذكرا الحكومة بأحداث اسقاط حكومة الليكود من قبل احزاب في الائتلاف في عامي 1992 و1999 والتي كانت نتيجتها اتفاقية السلام والانتفاضة الثانية، ويجب منع تكرار هذه الاخطاء، في محاولة منه لاقناع بعض احزاب الائتلاف بالعدول عن مطالب حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.



وكان موشيه كحلون، وزير المالية الاسرائيلي قد هدد إنه في حال لم يقدم نتنياهو أي حلول جوهرية، فإنه سيصوت إلى جانب حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، خلال مشاريع القوانين التي سيناقشها الكنيست يوم الأربعاء المقبل، الموقف الذي عبر عنه كذلك نفتالي بينت الا ان الاخير اشترط توكيله وزارة الجيش.



أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة تبكير الانتخابات بحجة الاوضاع الامنية الحساسة، مؤكدا مواصلة مشاوراته مع احزاب الائتلاف، ووزير المالية موشي كحلون رئيس كتلة "كولانو" لاقناعه بالتراجع عن موقف الداعلي لحل الكنيست والتوجه لانتخابات.