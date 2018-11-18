ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكويت تعلن الخميس القادم عطلة المولد النبوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:13 م
الكويت تعلن الخميس القادم عطلة المولد النبوي
طباعة
نيفين سمير
 

حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتي، يوم الخميس القادم الموافق 22 نوفمبر الحالي، عطلة رسمية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1440 هجرية.

وبحسب بيان الديوان، فمن المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 الجاري.

وذكر الديوان في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكانت دولة الكويت قد عطلت العمل في الجهات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب سوء الأحوال الجوية.



طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 1:20:04 PM