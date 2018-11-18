الكويت تعلن الخميس القادم عطلة المولد النبوي





حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتي، يوم الخميس القادم الموافق 22 نوفمبر الحالي، عطلة رسمية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1440 هجرية.





وبحسب بيان الديوان، فمن المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 الجاري.





وذكر الديوان في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.





وكانت دولة الكويت قد عطلت العمل في الجهات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب سوء الأحوال الجوية.











