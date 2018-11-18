علامات ذكاء الطفل.. اكتشفيها

هناك 5 علامات مختلفة وبارزة يجب معرفتها فهي تظهر في الطفل وتحدد مدى ذكاءه، ومنها:-





1- الفضول: يعتبر فضول الطفل من أهمّ العلامات التي تشير إلى ذكائه وميله نحو الاستكشاف والاطلاع على الأمور المختلفة التي تدور حوله والتعرف إلى الأشياء والأشخاص المحيطين به.





2- الإفراط في طرح الأسئلة: غالباً ما يعمد الأطفال الأذكياء إلى الإفراط في طرح الأسئلة ولا يكتفون إجمالاً بالأجوبة المختصرة بل يبحثون عن التفسيرات الموسعة.





3- القدرة على الملاحظة: يتميّز الطفل الذكي بقدرته على ملاحظة الأمور التي تحدث حوله وحالة المحيطين به، إذ غالباً ما تتغير تعابير وجهه أو يعمد إلى البكاء أو حتّى الضحك عندما يلاحظها.





4- قلّة النوم: يميل الأطفال الأذكياء إجمالاً إلى قلة النوم، إذ يتمتعون بنشاط ملحوظ وحبّ للاستكشاف يدفعهم إلى تفادي النوم قدر الإمكان والاستفادة من الوقت المتاح لهم لتطوير ذكائهم، بحسب وكالات.



