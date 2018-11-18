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مؤشر البحرين يصعد 0.05% بمستهل جلسة اليوم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:05 م
مؤشر البحرين يصعد 0.05% بمستهل جلسة اليوم
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نيفين سمير
 

صعدت بورصة البحرين خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي، الموافق اليوم الأحد، بدعم من 4 أسهم بالتعاملات الصباحية.

وبحلول الساعة 11.30 صباحاً، ارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.05%، ليسجل مستوى 1309.83 نقطة، بمكسب 0.66 نقطة.

وأكثر القطاعات ارتفاعاً قطاع السياحة بنسبة 0.95%، من خلال ارتفاع سهم فنادق الخليج بنحو 1.40%.

وصعد قطاع البنوك 0.07%، بفضل سهمي البحرين الوطني 0.84% ومصرف السلام 1.09% في تلك اللحظات.

كما صعد سهم البحرين للملاحة الدولية بنسبة وصلت إلى 0.86%.

وجرى تداول 1.57 مليون سهم، بقيمة 414.31 ألف درهم، عبر تنفيذ 28 صفقة.



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