مؤشر البحرين يصعد 0.05% بمستهل جلسة اليوم





صعدت بورصة البحرين خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي، الموافق اليوم الأحد، بدعم من 4 أسهم بالتعاملات الصباحية.





وبحلول الساعة 11.30 صباحاً، ارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.05%، ليسجل مستوى 1309.83 نقطة، بمكسب 0.66 نقطة.





وأكثر القطاعات ارتفاعاً قطاع السياحة بنسبة 0.95%، من خلال ارتفاع سهم فنادق الخليج بنحو 1.40%.





وصعد قطاع البنوك 0.07%، بفضل سهمي البحرين الوطني 0.84% ومصرف السلام 1.09% في تلك اللحظات.





كما صعد سهم البحرين للملاحة الدولية بنسبة وصلت إلى 0.86%.





وجرى تداول 1.57 مليون سهم، بقيمة 414.31 ألف درهم، عبر تنفيذ 28 صفقة.











