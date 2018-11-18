"العربية وبولفار" تنفي حبس رئيس الشركة عامين وإبعاده عن منصبه





نفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، ما نشر بشأن حبس رئيس الشركة عامين وإبعاده عن منصبه والمجلس الحالي في بيع الأراضي المملوكة لها.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أنها قامت بعمل معارضة على القضية رقم 408، وتم تحديد أول جلسة يوم 8 ديسمبر المقبل





وأضافت أنها ستقوم بتقديم كافة المستندات الدالة على عدم وجود أي مخالفات على الشركة والخاصة بالقوائم المالية غير المدققة والمدققة عام 2016 خلال فترة توقف الشركة عن العمل.





وأضافت أن اعمال الشركة خلال التسعة أشهر الماضية تم تخفيض الخسائر بنسبة 51% بناء علي القوائم المرسلة للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد تشغيل الشركة.





وكانت بولفارا قالت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع قضية على الشركة بشأن القوائم المالية غير المدققة والمدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.





وأوضحت أنه تم الحكم فيها غيابياً، ولكن لم يتم إخطارها رسمياً بالحكم.





وحققت الشركة خسائر بلغت 7.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 15.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



